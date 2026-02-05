Brent торгуется у $68,54 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили снижение днем в четверг, заметно восстановившись от внутридневных минимумов.

К 14:45 по Москве апрельские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $68,54 за баррель, что на $0,92 (1,32%) ниже, чем на закрытии предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на бирже NYMEX на $0,88 (1,35%), до $64,26 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена на Brent опускалась до $67,71 за баррель, на WTI - до $63,48 за баррель.

В среду обе марки нефти подорожали более чем на 3% на опасениях по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого способна привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона. Эти опасения ослабли после сообщений о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане. Ожидается, что они пройдут в пятницу.

Напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяные цены, и рынки будут внимательно следить за переговорами в Омане, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Эксперт PVM Oil Associates Джон Эванс полагает, что в преддверии пятничной встречи рынок, вероятно, будет дрейфовать в надежде на дипломатический прорыв. При этом, по его словам, стабилизация цен вряд ли произойдет. Одного неблагоприятного замечания или срыва переговоров будет достаточно, чтобы цена Brent подскочила до $70 за баррель и нацелилась на максимумы текущего года, считает Эванс.

Негативное влияние на рынок нефти в четверг также оказывает укрепление доллара США, снижающее привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.