Рубль на "Мосбирже" немного дешевеет к юаню под конец недели

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" рубль немного дешевеет к юаню в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,4 копейки, до 11,084 рубля. При этом юань оказался на 9,09 копейки выше уровня действующего официального курса.

Минфин с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из России. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Эталонные сорта Brent и WTI подешевели в четверг на 2,7-2,8% соответственно.

К 10:07 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,32%, до $68,43 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,42%, до $64,18 за баррель.

Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.