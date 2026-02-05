Поиск

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Это объясняется в основном снижением рублевых цен на нефть в конце года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Финансовые потоки в январе сократились, в основном из-за снижения рублевых цен на нефть в конце 2025 года, говорится в комментарии Банка России.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, в январе 2026 года уменьшился на 2,4% по сравнению со средним показателем за IV квартал.

Поступления без учета добывающих отраслей, нефтепродуктов и государственного управления за месяц увеличились на 1,9% за счет отраслей потребительского спроса.

Платежи в отраслях потребительского спроса в январе выросли на 2,5% к среднему уровню IV квартала 2025 года, в отраслях инвестиционного спроса - снизились на 2%, в отраслях промежуточного спроса - уменьшились на 2,8%.

В отраслях экспортного спроса потоки были на 8% ниже среднего уровня IV квартала. Эта динамика в основном объясняется сокращением поступлений в добыче сырой нефти и природного газа, а также в добыче металлических руд и добыче прочих полезных ископаемых. Поддержку динамике платежей оказали производство прочих транспортных средств и оборудования, а также оптовая торговля.

Банк России ЦБ РФ
