ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния в январе продолжил расти - увеличился на 224,09 млрд рублей после роста на 156 млрд рублей в декабре и на 57,6 млрд рублей в ноябре, сообщает сайт Минфина.

Объем ФНБ на 1 февраля составил 13 трлн 639,25 млрд рублей (эквивалент $180,097 млрд), или 5,8% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 трлн 415,16 млрд рублей (эквивалент $171,49 млрд), или 6,2% ВВП.

Ликвидные активы фонда на начало февраля составили эквивалент 4 трлн 226,462 млрд рублей, или $55,808 млрд (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2026 год). На 1 января они были равны 4 трлн 84,98 млрд рублей, или $52,220 млрд (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).

В январе 8,426 млрд юаней и 5,148 тонны золота в обезличенной форме были реализованы за 154,568 млрд рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. Также в январе 3,810 млрд рублей были конвертированы в 339,7 млн юаней.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ сократился до 155,094 тонны со 160,24 тонны на начало января (на 1 декабря было 173,039 тонны).

Объем юаней сократился до 201,066 млрд с 209,152 млрд юаней на 1 января.

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 31 января была положительной - 280,297 млрд рублей. Сложилась она следующим образом: отрицательная переоценка в валюте на 59,674 млрд руб., положительная в золоте - 355,03 млрд рублей, отрицательная по евробондам Украины (минус 7,482 млрд рублей), отрицательная по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов (минус 7,580 млрд рублей).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 декабря 2025 года по 31 января составила $13,5 млн, что эквивалентно 1,019 млрд рублей.

В январе 987,7 млн рублей из ФНБ были размещены на депозит в "ВЭБ.РФ" для проекта обновления подвижного состава Петербургского метрополитена.

"НЛК-Финанс" частично погасил облигации, приобретенные за счет ФНБ, на счет фонда зачислены 804,7 млн рублей. ГТЛК также частично погасила облигации, на счет фонда поступили 488,1 млн рублей. Помимо этого, "ВЭБ.РФ" досрочно возвратил с депозитов в общей сумме 381,6 млн рублей, размещенных для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2, электротранспорта в Курске и Краснодаре.

Всего на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе на 1 февраля размещено 1,320 трлн рублей, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 522,1 млрд рублей, ООО "НЛК-Финанс" - 259,65 млрд рублей, ООО "Авиакапитал-Сервис" - 180,191 млрд рублей, ППК "Фонд развития территорий" - 150 млрд рублей, АО "ГТЛК" - 181,606 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 411,912 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд рублей, других российских эмитентов - 63,7 млрд рублей, $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

В евробонды Украины инвестировано $3 млрд.

Помимо этого, средства ФНБ вложены в "префы" "РЖД" (722,14 млрд рублей), "Атомэнергопром" (57,5 млрд рублей), ВТБ (214,04 млрд рублей), ГПБ (194,95 млрд рублей) и Россельхозбанка (25 млрд рублей), в обыкновенные акции ПАО "ДОМ.РФ" (207,193 млрд рублей), ПАО "Аэрофлот" (135,915 млрд рублей), ГТЛК (58,33 млрд рублей), Сбербанка (3,455 трлн рублей), ВТБ (90,945 млрд рублей), на субординированных депозитах в ГПБ (204,112 млрд рублей), Сбербанке (94,226 млрд рублей), ВТБ (293,21 млрд рублей) и Совкомбанке (29,573 млрд рублей).

В федеральный бюджет в январе поступили доходы от размещения средств фонда: на депозитах "ВЭБ.РФ" - 3,664 млрд рублей, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 2,171 млрд рублей, в облигации "НЛК-Финанс" - 172,6 млн рублей, в ценные бумаги иного российского эмитента - 834,7 млн рублей. В целом это эквивалентно $88 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, с начала года составил 6,842 млрд рублей, или $88 млн.