Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие гостиничные операторы России отключили продажи своих отелей через сервис "Яндекс Путешествия" из-за решения последнего повысить комиссию с 15% до 17%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа "Мантера", Alean Collection, "Русские Сезоны", Accor, "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. Ранее и Российский союз туриндустрии, и сами отельеры обращались к агрегатору с просьбой не повышать комиссию, однако в компании заявили, что не изменят решение", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, находятся около 50 тыс. номеров.

"Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора "Яндекс Путешествия". К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей. Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка - без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов", - приводит РСТ слова гендиректора Azimut Hotels Максима Бродовского.

По его словам, приоритетом для компании остаются интересы гостя: понятные цены и честные условия бронирования.

"Мы сохраняем открытость к диалогу и готовы вернуться к сотрудничеству, если условия будут пересмотрены, станут рыночными и взаимовыгодными", - подчеркнул отельер.

"Мы со 2 февраля отключили продажи наших отелей через "Яндекс Путешествия". Считаем, что решение агрегатора о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма, создает опасный прецедент и неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков. Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма", - сказал генеральный директор группы "Мантера" Вадим Трукшин.

Он считает, что сохранение базовой ставки на уровне 15% - это экономически обоснованное условие для поддержания доступности услуг и инвестиций в развитие. Именно поэтому ведущие гостиничные сети и отраслевые объединения, добавил Трукшин, против повышения.

"Cosmos Hotel Group с 5 февраля останавливает продажи через канал бронирования "Яндекс Путешествия" по всем объектам сети. Решение связано с пересмотром структуры дистрибуции и перераспределением объемов бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов", - сообщил президент гостиничного оператора Александр Биба.

В Alean Collection также сообщили об отказе работать с "Яндекс Путешествиями".

"Alean Family Resort Collection подтверждает прекращение продаж через сервис "Яндекс Путешествия". Решение связано с пересмотром условий сотрудничества со стороны агрегатора, которые в текущем виде не соответствуют рыночным принципам и оказывают влияние на конечную стоимость проживания для гостей", - сказала директор сети Ольга Смолкина.

Как считают отельеры, изменение политики агрегатора неизбежно приведет к росту цен для потребителей и снижению рентабельности гостиничного бизнеса.

"Отели не могут все время компенсировать дополнительные издержки, поскольку постепенно будет снижаться рентабельность номерного фонда и сервисная составляющая. Поэтому в итоге платит гость, а это противоречит задаче развития доступного внутреннего туризма. Отдельный риск - инвестиции в строительство новых отелей и курортных комплексов, особенно в регионах и в сегменте малых и средних отелей. Для части объектов дальнейший рост комиссии становится вопросом устойчивости бизнеса и финансовой модели, а не просто снижения маржинальности. В первую очередь, это отразится на владельцах небольших отельных сетей или частных гостиниц в регионах, для которых работа с OTA (онлайн-турагентства - ИФ) является ключевым инструментом продвижения", - сказал Биба.

Как напомнил Трукшин, у агрегаторов есть иные рыночные возможности для увеличения своего дохода - через предоставление отелям дополнительных платных сервисов и возможностей продвижения.

По данным РСТ, в топ-3 самых крупных сервисов бронирования отелей России в 2025 году входили "Яндекс.Путешествия" с долей 28,85%, "Островок" (24,5%) и Bronevik.com (11,3%).