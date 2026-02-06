"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Главпродукт", который по решению суда передан государству, перешел под управление Россельхозбанка.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, управляющей компанией его основного юридического лица - ООО "Промсельхозинвест" - стало ООО "РСХБ-Финанс".

В октябре 2024 года активы холдинга по указу президента были переданы во временное управление Росимущества.

В марте 2025 года Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежал "Главпродукт", и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга. В июле иск был удовлетворен. В январе этого года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск Генпрокуратуры к Universal Beverage Company.

В материалах суда указывалось, что исковое заявление направлено на "защиту публичных интересов в сфере обеспечения экономического суверенитета страны, признании недействительными (ничтожными) сделок, взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств".

По данным газеты "Ведомости", Генпрокуратура, помимо требований изъять в доход государства ключевые компании группы, обвиняла Смирнова в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase. Временные ограничения, призванные блокировать отток капитала, были проигнорированы.

"Главпродукт" был основан в 1999 году. Свою долю на российском рынке мясной консервации группа оценивает в около 10%, молочной - около 7%, рыбной - до 3%.