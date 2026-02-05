ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

Их заподозрили в картельном сговоре с целью повысить цены на бирже

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проводит внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревает компании в картельном сговоре, реализация которого могла повлечь повышение стоимости нефтепродуктов на биржевых торгах, сообщило ведомство.

Сотрудники ФАС провели осмотры территорий и помещений, скопировали документы и другую информацию. Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

Тема влияния топливных трейдеров на биржевые цены поднималась осенью 2025 года, когда стоимость нефтепродуктов на "Петербургской бирже" была на рекордных отметках, из-за чего нефтяные компании оказались без демпферных выплат по бензинам. Вновь звучали мнения о трейдерских манипуляциях с роботами на бирже, что могло стать причиной ускоренного роста цен.

В конце 2025 год "Петербургская биржа" сообщила, что с 21 января 2026 года бессрочно прекратила допуск к торгам топливом одного из крупнейших частных трейдеров "Солид-товарные рынки". Он регулярно нарушал "Правила допуска", на основании чего был отстранен от биржевых торгов: не предоставлял в установленный срок документы, информацию и отчетность; не исполнял или ненадлежащим образом исполнял требования законов, нормативных актов России и Банка России, правил торгов биржи и внутренних документов клиринговой организации; воспрепятствовал или не оказывал содействия проведению биржей контроля программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам биржи.

В 2018 году, когда в России также был ценовой кризис на рынке нефтепродуктов, завершившийся топливными соглашениями правительства и нефтяных компаний, звучали заявления о том, что действия частных трейдеров являются одной из причин роста биржевой стоимости нефтепродуктов. Тогда ФАС завела дело о картеле в отношении независимых трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", признала эти компании нарушившими закон "О защите конкуренции" и назначила штраф общим размером более 1 млрд рублей. По этому решению регуляторы и трейдеры долго спорили в судах, в итоге кассация признала недействительным решение ФАС.