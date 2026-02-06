Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно растет в рамках коррекции после отката накануне в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по урегулированию конфликта; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2744,4 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1129,4 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "Русала" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "ММК" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 февраля, составляет 76,5523 руб. (-35,79 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио в середине недели заявил, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил в четверг, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды - делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных, впервые за пять месяцев. Уиткофф отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.

РФ и США выразили готовность соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще как минимум шесть месяцев, в ходе которых будут идти переговоры о новом соглашении, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва будет вести диалог по ДСНВ, если США конструктивно отреагируют на предложения российской стороны.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в соцсети Truth Social, что выступает за новое, улучшенное и модернизированное долгосрочное соглашение взамен продления ДСНВ. Трамп подверг критике ДСНВ, отметив, что по его мнению, он был согласован неудачно для Вашингтона, а также нарушался в значительной степени.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, индекс МосБиржи не удержал поддержку 2750 пунктов, однако сил для начала тестирования более важной преграды 2700 пунктов у "медведей" пока недостаточно.

Нефть в пятницу дорожает, отыгрывая просадку накануне; впереди зона сильного сопротивления $69-70 за баррель, выше которой нефти без усиления конфронтации вокруг Ирана вряд ли получится подняться, считает Соколов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи накануне откатился ниже локальной поддержки 2755 пунктов. По итогам прошедших в Абу-Даби переговоров можно лишь отметить заявление Уиткоффа о необходимости дальнейшей работы над достижением соглашения, полагает аналитик.

По ее словам, в целом можно сказать, что российский рынок, так же как и зарубежные площадки, оказался в условиях повышенных рисков развития нисходящей коррекции в случае отсутствия воодушевляющих сигналов как с сырьевых площадок, так и со стороны геополитики. Кроме того, не исключен сценарий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 13 февраля без изменений из-за все еще высокой инфляции в России, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций откатился на фоне снижения ожиданий по срокам мирного украинского урегулирования. Второй раунд переговоров в Абу-Даби закончился, не принеся других результатов, кроме договоренности о новом обмене пленными. Было заявлено, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели.

Кроме того, укрепились опасения, что Банк России не рискнет снизить ключевую ставку на февральском заседании из-за инфляции (годовая инфляция, по данным Росстата, по состоянию на 2 февраля ускорилась до 6,46% по сравнению с 6,43% на 26 января).

Индекс МосБиржи опустился к нижней границе канала, но не пошел ниже, оставшись в пределах восходящего тренда. Следующий уровень поддержки находится около 2675 пунктов, а уровень сопротивления сложился возле 2845 пунктов, считает Калачев.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на следующей неделе ключевое влияние на динамику российских фондовых индексов будут оказывать подготовка к заседанию Банка России 13 февраля и продолжение переговоров по урегулированию украинского кризиса. Учитывая ускорение инфляции в начале года, рынок ожидает сохранения жестких параметров денежно-кредитной политики ЦБ.

Геополитический фактор остается вторым ключевым драйвером - любые новости о прогрессе в переговорах способны привести к движению индекса МосБиржи вверх, к уровням 2800-2850 пунктов. В то же время отсутствие конкретики может продлить текущую консолидацию на рынке, полагают эксперты "Цифра брокера".

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,5%).

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 2,6% год к году и на 2,9% месяц к месяцу, согласно официальным данным. Аналитики не прогнозировали изменения первого показателя и ожидали снижения второго на 1,3%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх после отката накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,32 за баррель (+1,1% и -2,8% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,08 за баррель (+1,3% и -2,8% накануне).

Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет Reuters.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.