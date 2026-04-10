Золото умеренно дешевеет в конце недели

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Драгоценные металлы дешевеют в пятницу, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и следят за курсом доллара США.

К 15:45 мск котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,5%, до $4794 за унцию.

Фьючерсы на серебро снижаются на 0,8%, до $75,81 за унцию, на платину - на 1,2%, до $2085 за унцию.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые, как ожидается, пройдут в Исламабаде на выходных. При этом, несмотря на заключенное ранее двухнедельное перемирие, Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в том, что они продолжают наносить удары по объектам на их территориях.

Поддержку драгметаллам оказывает снижение индекса DXY, показывающего динамику доллара относительно шести основных мировых валют, на 0,13%.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и стала рекордной с мая 2024 года.