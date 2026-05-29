В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дефицит перевозки в Турцию составит порядка 300 тысяч кресел за летний сезон, это может привести к росту цен на турпакеты, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Ситуация с перевозкой в Турцию только развивается. Но уже можно сказать, что при текущем планировании полетных программ туроператоры будут находиться в дефиците. Дефицит связан не только с ограничением полетов турецких перевозчиков, но и с тем, что главный чартерный перевозчик Azur air сократил полетные программы на 30%. Дефицит порядка 300 тыс. кресел за летний сезон уже вырисовывается", - сказал он.

Мурадян добавил, что запрет на полеты турецких перевозчиков может повысить цены на туры в Турцию.

"Потому что во многом конкуренция перевозчиков рождает для потребителя главное благо - сдерживает рост цен или даже снижает их. Кроме того, турецкие перевозчики летают более короткими маршрутами, и себестоимость их перевозки дешевле российской. И в зависимости от того, на кого перейдут эти объемы, мы будем понимать ситуацию с ценами. Но для рынка это неприятно"- подчеркнул эксперт.

Он добавил, что заменить турецкие авиакомпании российскими туроператорам будет сложно.

"Перспективы заместить внутренними перевозчиками я оцениваю как низкие. Чартерная перевозка формируется путем контрактования на период, это значит, что у других перевозчиков уже распроданы места под их клиентов", - пояснил Мурадян.

Турецкая авиакомпания Air Anka, с которой работают туроператоры Anex и "Интурист", 26 мая начала отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на ее полеты после 25 мая. Как заявили в ведомстве, дефицита провозных емкостей между Россией и Турцией нет. 28 мая стало известно, что по той же причине корректировки расписания происходят у чартерной турецкой авиакомпании Tailwind Airlines, с которой работают несколько российских туроператоров. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.