Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (справа) и венгерский премьер-министр Петер Мадьяр Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия может разблокировать для Венгрии замороженные миллиарды евро из фондов ЕС, учитывая выполнение Будапештом необходимых реформ, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен после встречи с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром на совместной с ним пресс-конференции.

"Таким образом, при условии принятия реформ и реализации инвестиций, я очень рада объявить сегодня, что мы можем разблокировать 10 млрд евро для Венгрии", - сказала она.

По ее словам, достигнут значительный прогресс в отношении европейских фондов сплочения.

"Благодаря прогрессу по ключевым этапам мы также смогли разблокировать фонды сплочения, связанные с условием соблюдения верховенства права, на сумму 4,2 млрд евро", - продолжила фон дер Ляйен.

Она считает, что у нового руководства страны есть достижения и в защите основных прав в Венгрии, в частности, в отношении академической свободы. Венгрия будет постепенно принимать законы, направленные на решение проблем, "связанных с конфликтом интересов и соблюдением принципов добросовестности", в результате чего станет доступным и окончательный транш из замороженных средств.

"Академическая свобода долгожданна. Таким образом, это позволит Венгрии получить еще 2,2 млрд евро из фондов сплочения", - сообщила глава ЕК.

Она добавила при этом, что "в отношении закона о защите детей необходимо предпринять дополнительные шаги", но, по ее мнению, работа идет в правильном направлении".

Еврокомиссия блокирует выплаты Венгрии из своих фондов из-за нарушений Будапештом принципов верховенства закона.