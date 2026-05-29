Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Капитальные вложения группы "Газпром" в первом квартале 2026 года составили 403 млрд рублей по сравнению с 640 млрд рублей за январь-март 2025 года. Об этом сообщается в отчетности группы по международным стандартам (МСФО).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил: "Операционные расходы, учитываемые при расчете показателя, снизились на 7%. Компания продолжает активную работу по сдерживанию затрат на всех уровнях. Это нашло отражение и в величине капитальных вложений, которые мы сократили на 37% по сравнению с I кварталом 2025 года".

В отчетности также приводятся данные с более широким охватом и с разбивкой по сегментам. Однако сумма капвложений из сегментного раскрытия принципиально отличается от величины, отраженной в отчете о движении денежных средств. В отличие от сегментного раскрытия, в котором отражена суммарная величина основных средств (включая капитализированные проценты), принятых на баланс, в отчете о движении денежных средств показана фактическая оплата, а проценты отражены отдельной строкой.

Газовый бизнес - 329 млрд рублей (369 млрд рублей годом ранее). Группа "Газовый бизнес" включает все организации группы, за исключением организаций, входящих в другие обособленные в отчетности блоки.

Нефтяной бизнес - 333 млрд рублей (239 млрд рублей в первом квартале 2025 года). В основном это ПАО "Газпром нефть" и его дочерние организации.

Электроэнергетический бизнес - 18 млрд рублей (21 млрд рублей). Блок включает ПАО "МОЭК", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1" и их дочерние организации.

Медиабизнес (это АО "Газпром-Медиа Холдинг" и его дочерние организации) - 570 млн рублей (3,11 млрд рублей за первый квартал 2025 года).

