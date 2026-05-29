IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - International Business Machines Corp. и ее дочерняя компания Red Hat вложат $5 млрд в проект Lightwell, который должен помочь бизнесу защищать программное обеспечение с открытым исходным кодом (open-source), сообщила IBM.

Компании намерены привлечь в проект более 20 тысяч разработчиков по всему миру, а также задействовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы создать своего рода корпоративный "клиринговый центр" для выявления и устранения уязвимостей в огромных массивах открытого программного кода.

Центр будет выполнять функции координатора, используя передовые ИИ-возможности для проверки и тестирования исправлений в программном коде.

Доступ к этим возможностям будет предоставляться бизнесу по платной подписке. Компании смогут сообщать об ошибках в коде и получать проверенные, готовые к внедрению решения для их интеграции в собственное ПО.

В IBM полагают, что проект позволит сформировать новую модель использования open-source программного обеспечения корпоративными клиентами - от его разработки до эксплуатации.

Как отмечается в сообщении, более 90% компаний из списка Fortune 500 в настоящее время в значительной степени зависят от open-source ПО, а появление новых ИИ-моделей облегчает злоумышленникам поиск и эксплуатацию уязвимостей. Представленная недавно ИИ-модель Mythos от Anthropic выявила порядка 3,9 тыс. серьезных уязвимостей в открытом ПО.

В число первых участников проекта Lightwell вошли Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Visa Inc. и Wells Fargo & Co.

С начала 2026 года капитализация IBM снизилась на 10,8%.