РФ в 2025 г. увеличила выручку от экспорта консервированных огурцов в 1,5 раза

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала консервированных огурцов на $16 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли на 22%, до более 11,6 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Оба показателя обновили исторический рекорд, который был поставлен в 2024 году - около 9,5 тыс. тонн более чем на $10,6 млн.

В топ-5 основных покупателей этой продукции вошли Белоруссия (более $7 млн), Казахстан (около $5 млн), Китай (более $600 тыс.), Киргизия (более $600 тыс.), Израиль (около $400 тыс.).

В 2025 году РФ возобновила экспорт консервированных огурцов в Индию (впервые с 2019 года) и на Тайвань (с 2021 года).