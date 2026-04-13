Со-CEO Dolce & Gabbana назначен Стефано Кантина

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский модный дом Dolce & Gabbana назначил на пост со-CEO бывшего главу Gucci Стефано Кантино, сообщает Bloomberg со ссылкой на корпоративное раскрытие Dolce & Gabbana.

До сих пор компанию единолично возглавлял Альфонсо Дольче - брат Доменико Дольче, основавшего ее вместе со Стефано Габбана, который, как стало известно на прошлой неделе, покинул пост председателя совета директоров. Dolce & Gabbana назвала уход сооснователя "частью естественной эволюции ее организационной структуры и управления".

Кантино также работал в Prada.