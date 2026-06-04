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Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Башкирии продали часть пакета "Башнефти", сообщил в интервью "Интерфаксу" премьер-министр республики Андрей Назаров в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Мы реализовали с согласия руководства страны небольшой пакет "Башнефти", чтобы направить часть ресурсов в качестве нашего вклада в достижение общей победы страны. Сделка предусматривает возможность обратного выкупа, когда у республики появится такая возможность", - сказал он.

Размер проданного пакета, стоимость сделки и информацию о покупателе премьер-министр не уточнил.

Башкирия
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Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

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