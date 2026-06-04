Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новая попытка продажи 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и других активов, входящих в группу ЮГК, окажется удачной, рассчитывает глава Минфина Антон Силуанов.

Попытки продать госдолю в ЮГК, предпринятые в мае, были неудачными. Сначала не состоялся аукцион со стартовой ценой в 162 млрд руб., затем и торги на понижение (заявился только один участник при необходимом минимуме в два).

Итоги нового аукциона по ЮГК будут подведены 10 июня, сейчас идет сбор заявок. Стартовая цена - та же, что и на первом аукционе - 162 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "ЮГК" - 140,4 млрд руб.).

"Здесь нужно, чтобы была конкуренция между компаниями, желающими приобрести этот актив. Видите, пока была только одна компания. Естественно, конкуренция всегда приводит к состязательности, и, соответственно, к ценовым преимуществам для продавца. Поэтому посмотрим, насколько найдется здесь участников, но наши продавцы должны провести лучшую презентацию, условно говоря, этого актива", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Сегодня цены на золото достаточно комфортны как раз для того, чтобы продавать этот актив. Но я думаю, что и покупатели тоже заинтересованы в приобретении этой компании. Во всяком случае, у нее есть неплохие показатели. Так что будем надеяться, что второй тур будет успешным", - заявил министр.