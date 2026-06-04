Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $95,1 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось вечером в четверг на фоне надежд на скорое завершение американо-иранского конфликта.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 мск дешевеют на $2,71 (2,77%), до $95,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $3,03 (3,16%), до $92,99 за баррель.

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

"Иран настаивает на прекращении израильской агрессии в отношении Ливана, имея в виду "Хезболлу", и в этом направлении, похоже, действительно произошел прорыв", - написал аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что пока доволен ходом переговоров с Ираном. Рассуждая о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты с США не прерваны, хотя прогресса в переговорах также не достигнуто.

"Мы полагаем, что путь наименьшего сопротивления для нефтяных котировок по-прежнему ведет наверх в условиях ограниченного прохода судов через Ормузский пролив", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.