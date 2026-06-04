С рядом нефтекомпаний уже достигнуты договоренности о поставках топлива на внутренний рынок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Совместно с Минэнерго постепенно оформляются соглашения с нефтяными компаниями. Уже подписаны ряд соглашений", - сказал он, добавив, что "применяется весь комплекс мер, который у нас может быть, ситуация под контролем".

Он не стал комментировать, будут ли применять какие-то санкции к нефтяникам за рост цен выше инфляции. "Сейчас и компании, и органы власти слаженно работают, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом топлива", - отметил глава ФАС.

Комментируя возможность введения запрета на экспорт дизтоплива для производителей, Шаскольский сказал: "Это нужно будет решать с Минэнерго, мы ежедневно коммуницируем с ними для принятия необходимого комплекса мер".

В начале апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что ведомства ведут переговоры с компаниями о заключении соглашений на поставку топлива на внутренний рынок.

В конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и ФАС должны заключить с нефтяными компаниями.

В перечень нефтяных компаний, с которыми профильным ведомствам предстоит подписать соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных компаний владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Позднее сообщалось, что речь идет о типовом договоре, которым планируется регулировать объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.