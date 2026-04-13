Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на на 0,7%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций растет за счет акций компаний нефтегазового сектора вслед за подорожавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за отсутствия договоренностей по итогам состоявшихся на минувших выходных переговоров между США и Ираном.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2745,03 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 1123,45 пункта; лидируют в росте котировки "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (+3,1%), "ФосАгро" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 апреля, составляет 76,9724 рубля (-86,42 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2% и +1,6% "префы"), "Газпрома" (+1,7%), ВТБ (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Полюса" (-1,1%), АФК "Система" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), "ВК" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

США и Иран на прошедших в Исламабаде переговорах вели споры в том числе из-за стремления Тегерана держать под контролем Ормузский пролив и не отдавать запасы обогащенного урана, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. "По словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые разногласия были вызваны требованием Ирана контролировать Ормузский пролив и его отказом отдать запас обогащенного урана", - информирует портал.

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что на состоявшихся в Исламабаде переговорах с Ираном тот пошел навстречу всем запросам Вашингтона, кроме тех, что относились к ядерной программе. Кроме того, президент США заявил, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном. По словам Трампа, США могут уничтожить энергосистему Ирана, мосты, опреснительные установки, и тот никогда не сможет их восстановить.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США вскоре начнут морскую блокаду Ирана.

Утверждения, что переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились безрезультатно из-за желания Тегерана обладать ядерным оружием, не соответствуют действительности, передает AP со ссылкой на неназванного представителя иранских властей. "Это неправда. Иранская позиция ясна. Иран не добивается обладания ядерным оружием, но имеет право на использование ядерной энергии в мирных целях. Это право неоспоримо, отрицать его нельзя", - сказал чиновник.

Президент США Трамп на фоне переговорного тупика рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, это один из тех вариантов, которые Трамп рассматривал в воскресенье, спустя несколько часов после остановки переговоров. При этом, по словам источников, вариант с возобновлением полномасштабных бомбардировок менее вероятен, "учитывая перспективы дальнейшей дестабилизации региона и антипатию президента к затяжным военным конфликтам".

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) 13 апреля днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, сильная нефть поддержит отскок на рынке акций в начале недели.

Настроения игроков улучшились в воскресенье на фоне оживления спроса на акции нефтяных компаний, поддержанных отсутствием прогресса в иранских переговорах. В начале недели индекс МосБиржи попытается развить отскок и подняться в зону 2780-2800 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением. Несмотря на отсутствие новостей о подвижках по мирным переговорам по Украине и пока еще отдаленность заседания Банка России (24 апреля), ощутимо сдерживающих торговую активность, поддержку рыночному сантименту могут оказать перепроданность акций нефтянки, не вполне оправданная в условиях сильного рынка нефти. Ближайшей поддержкой по индексу МосБиржи продолжает оставаться район 2700 пунктов, считает Локтюхов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, индекс МосБиржи не сможет подняться выше 2800 пунктов только на одной нефти.

США и Ирану не удалось достигнуть мирного соглашения, Ормузский пролив останется фактически перекрытым, а Штаты грозятся устроить морскую блокаду Ирана - то есть иранская нефть не будет попадать на мировые рынки. В ожидании роста стоимости нефти отечественный рынок акций растет во главе с акциями нефтяных компаний. Котировки нефти Brent вполне могут уйти в район $110 за баррель, что сулит подъем хорошо коррелирующих с нефтью акций "Роснефти" и "Татнефти", считает аналитик.

В минувшую пятницу на рынке акций США снизились индексы Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,1%), но подрос Nasdaq (+0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics. Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов.

В сообщении Мичиганского университета отмечается, что почти все опросы потребителей, на которых основан индекс, проводились до объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Ухудшение настроений зафиксировано во всех демографических группах и во всех компонентах индекса.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,6%).

Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 50% на импорт в США товаров из Китая, если Пекин будет поставлять вооружение Тегерану.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены выросли на заявлениях Трампа о блокаде Ормузского пролива, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 6,4% до $101,27 за баррель (+-0,8% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дорожали на 6,8% до $103,12 за баррель (-1,3% в пятницу).