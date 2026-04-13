ОПЕК сообщила о снижении экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в феврале на 3% к январю

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в феврале в среднем составил 5,7 млн баррелей в сутки, что на 146 тыс. б/с, или на 3% меньше, чем в январе, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с февралем 2025-го показатель сократился на 832 тыс. б/с, или почти на 13%.

Динамика обусловлена снижением экспорта из балтийских портов и по нефтепроводу "Дружба", отмечают аналитики.

Экспорт через систему "Транснефти" в феврале снизился относительно января в целом на 291 тыс. б/с, или на 8%, до 3,4 млн б/с. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки были на 240 тыс. б/с, или почти на 7%, ниже.

Перевалка нефти в портах Балтийского моря в феврале снизились на 184 тыс. б/с, или примерно на 12%, до 1,3 млн б/с. Однако показатель соответствует тому, что был зафиксирован за аналогичный месяц предыдущего года. В частности, экспорт нефти через Приморск снизился к январю на 146 тыс. б/с, или на 15%; из Усть-Луги - на 39 тыс. б/с, или на 7%.

Поставки из порта Новороссийск в феврале снизились к предыдущему месяцу на 57 тыс. б/с, или на 11%, до 448 тыс. б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, объемы перевалки через данный порт снизились на 102 тыс. б/с, или на 19%.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в феврале резко сократилась к январю в связи с незапланированными остановками - на 163 тыс. б/с, или на 75%, до в среднем 54 тыс. б/с. Это на 286 тыс. б/с, или на 84% меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в феврале снизился к январю на 19 тыс. б/с, или примерно на 3%, до 594 тыс. б/с. Это на 15 тыс. б/с, или примерно на 3% меньше, чем в феврале-2025. В свою очередь, объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино вырос на 132 тыс. б/с, или примерно на 15%, до 1 млн б/с. Данный показатель на 165 тыс. б/с, или почти на 20%, выше уровня февраля-2025.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в феврале снизилась до 248 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы упали на 68 тыс. б/с, или примерно на 58%, из Де-Кастри - на 3 тыс. б/с, или примерно на 2%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в феврале по сравнению с январем вырос на 8 тыс. б/с, или примерно на 5%, до 168 тыс. б/с. Данный показатель на 103 тыс. б/с, или на 159% выше, чем в феврале-2025.

Экспорт нефти из Центральной Азии (не считая маршрута через КТК) в феврале составил 227 тыс. б/с, что на 7% меньше, чем в январе, и на 8% ниже, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК в феврале увеличился к январю на 229 тыс. б/с, или на 27%, и достиг 1,1 млн б/с. Относительно февраля-2025 поставки были ниже на 603 тыс. б/с, или почти на 36%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в феврале снизился на 5 тыс. б/с, или менее чем на 1%, до 519 тыс. б/с. Это на 69 тыс. б/с, или на 12% меньше, чем в феврале прошлого года.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в феврале снизился к январю на 224 тыс. б/с, или почти на 10%, до 2,1 млн б/с. Данный показатель на 502 тыс. б/с, или на 19%, ниже уровня за аналогичный месяц 2025 года. Снижение поставок в феврале 2026-го было обусловлено уменьшением экспорта мазута и газойля, несмотря на увеличение отгрузок нафты.

