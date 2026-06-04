В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними для мониторинга цен на продовольствие.

Документ (№1252236-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас статья 5 закона о торговле перечисляет полномочия правительства в области госрегулирования торговой деятельности.

Законопроект дополняет статью новым пунктом, согласно которому правительство сможет утверждать перечень федеральных органов, имеющих право получать от ФНС данные о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из правительственного перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен.

В состав сведений войдут цены сделок, объемы реализации, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов на основании налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений о консолидированной финансовой отчетности.

Одновременно статья 20 закона, регулирующая систему государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности, дополняется нормой, по которой ФНС наделяется полномочием передавать эти сведения уполномоченным правительством ведомствам для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики цен на продовольствие и факторов их формирования.

Полученная информация не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных Налоговым кодексом (НК). Состав сведений и порядок их передачи, в том числе в электронной форме, определит ФНС по согласованию с Минэкономразвития.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан для мониторинга цен на всех этапах движения продтоваров и анализа причин их резкого роста заинтересованными ведомствами, которые обладают необходимыми полномочиями для применения соответствующих мер в ответ на повышение цен и которым необходим доступ к ряду сведений, составляющих налоговую тайну.

Одновременно правительство внесло корреспондирующую поправку в статью 102 НК (№1252240-8): режим налоговой тайны распространяется на сведения, которые ФНС передаст уполномоченным правительством ведомствам. Доступ к таким сведениям внутри ведомств получат только должностные лица, определённые их руководителями.

В случае принятия оба закона вступят в силу через месяц после официального опубликования.