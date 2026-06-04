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Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Защита оспорила в апелляции решение суда об обращении в доход государства контрольного пакета акций ПАО "Группа Русагро", а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

"Решение суда от 5 мая не вступило в законную силу, поскольку мною подана апелляционная жалоба", - заявил адвокат Мошковича в ходе рассмотрения второго антикоррупционного иска в Хамовническом суде Москвы.

Также жалоба подана и от представителя Басова.

Адвокаты просят Мосгорсуд признать решение незаконным, не обоснованным, нарушающим права их доверителей и отменить его.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

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Мосгорсуд Русагро Вадим Мошкович Максим Басов Хамовнический суд Москвы
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