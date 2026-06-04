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Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.

Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК фиксирует замедление роста мирового спроса на нефть на фоне ближневосточного конфликта, однако ожидает, что по мере восстановления предложения на рынке будет найден баланс и потребление вернется на траекторию устойчивого роста, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гайс.

Он напомнил, что в мае ОПЕК впервые за восемь месяцев пересмотрела свои оценки по темпам роста мирового спроса на нефть: прогноз на 2026 год был понижен на 210 тыс. б/с, до 1,17 млн б/с, на 2027-й - повышен на 200 тыс. б/с, до 1,54 млн б/с.

"Несмотря на то что спрос замедляется, его снижения мы пока не зарегистрировали. (...) Снижение предложения, которое мы видим, - небольшое. Оно восстановится к 2027 году. И мы ожидаем, что темпы роста спроса составят 1,5 млн б/с в следующем году", - сказал аль-Гайс.

ОПЕК Хайтам аль-Гайс
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