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Закон о 10-летнем сроке давности для приватизации охватывает и массовый жилищный фонд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Закон о десятилетнем сроке давности по приватизационным сделкам охватывает не только крупные государственные предприятия, но и массовый жилищный фонд, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Приватизационные процессы в России охватывали не только крупные государственные предприятия, но и массовый жилищный фонд. Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе, - сказал он на заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Он отметил, что договоров о приватизации жилья было заключено более 30 миллионов. "Если бы закон не был подготовлен и принят, мы бы автоматически ставили под удар огромное число добросовестных собственников. Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено", - пояснил глава комитета.

Он напомнил, что принятый закон направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту права собственности. Установление предельного 10-летнего срока исковой давности ставит точку в затянувшихся правовых дискуссиях и создает надежный юридический заслон от дестабилизации имущественных отношений.

По словам Крашенинникова, закон защитил конституционные права миллионов российских семей, гарантируя, что итоги приватизации теперь окончательно защищены от пересмотра по истечении установленного законом периода.

Павел Крашенинников Госдума
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