РФ с 1 по 10 апреля увеличила отгрузки пшеницы на экспорт в 1,4 раза почти до 1,1 млн т

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 апреля отгрузила на экспорт почти 1,1 млн тонн пшеницы, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (745 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт всех основных зерновых культур вырос в 1,6 раза до 1,2 млн тонн. "Значительно, в 7,2 раза, подскочили отгрузки кукурузы - до 90,8 тыс. тонн против 12,6 тыс. тонн, ячменя было отгружено 64,7 тыс. тонн, в первой декаде апреля прошлого сезона ячмень не экспортировался", - сказала она.

По ее словам, пшеница в первую декаду апреля поставлялась в 11 стран, год назад - в 14. "Лидеры остались прежними. Отгрузки в Египет выросли в 4,1 раза, до 172 тыс. тонн с 42 тыс. тонн годом ранее, в Турцию - в 1,6 раза, до 146,5 тыс. тонн с 90,6 тыс. тонн. Больше чем в четыре раза выросли отгрузки в Кению - 146 тыс. тонн, - сообщила эксперт. - Экспорт в Саудовскую Аравию стабилен, как и год назад, - 60,5 тыс. тонн. Аналогичная ситуация и по Танзании, куда отгружено 54,3 тыс. тонн".

При этом она отметила значительное снижение отгрузок в Израиль, оно произошло впервые с начала сезона (с 1 июля 2025 года). В первой декаде апреля экспорт упал в 2,6 раза до 22,5 тыс. тонн с 58,3 тыс. тонн годом ранее.

Как сообщила Тюрина, отгрузки кукурузы выросли за счет закупок Ираном - 64,6 тыс. тонн и Турцией - 26,3 тыс. тонн. В первой декаде апреля прошлого сезона кукуруза в эти страны не отгружалась. Аналогичная ситуация и по ячменю, основными покупателями которого стали Турция (44,3 тыс. тонн) и Иран (20,3 тыс. тонн).

По ее словам, в начале апреля зерновые и зернобобовые культуры отгружала 21 компания против 20 год назад. "Вообще можно говорить, что число зернотрейдеров достигло оптимального для рынка значения: с 1 июля 2025 года по 1 апреля 2026 года 20 компаний экспортировали 89% всего объема за этот период", - сказала она.

Тюрина также сообщила, что зерновые и зернобобовые культуры в первой декаде апреля отправлялись через 21 порт, год назад - через 10. Лидирует традиционно Новороссийск, где отгрузки практически сохранились на уровне прошлого года - 375,5 тыс. тонн. В Ростове-на-Дону незначительное падение - до 151,8 тыс. тонн. Перевалка через Азов выросла в два раза, до 158 тыс. тонн. Рейдовая перевалка упала на 28%, до 121,3 тыс. тонн, через Тамань отправлено 135,7 тыс. тонн, год назад через этот порт отгрузок не было.

Кроме того, через Усть-Лугу перевалили 102 тыс. тонн, через Высоцк - 65 тыс. тонн. Отгрузки кукурузы и ячменя в Иран шли через Астрахань.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за декаду апреля было зафиксировано снижение цен и мирового, и внутреннего рынков. Французская пшеница подешевела на $1, до $238 за тонну, американская - тоже на $1, до $257. Цены на российскую пшеницу (4 класс, FOB Новороссийск) снизились на $2, до $238 за тонну При этом она обратила внимание на ценовой паритет с европейской пшеницей. "Наверное, сейчас на спрос будет в основном влиять геополитический фактор, а не ценовое преимущество", - считает она.

Внутренние цены повысились в пределах 1%, до 12 710 рублей за тонну (4 класс). В долларовом эквиваленте за счет валютного курса цены выросли на 6,3% - до $178 за тонну.