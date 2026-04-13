Поиск

РФ с 1 по 10 апреля увеличила отгрузки пшеницы на экспорт в 1,4 раза почти до 1,1 млн т

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 апреля отгрузила на экспорт почти 1,1 млн тонн пшеницы, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (745 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт всех основных зерновых культур вырос в 1,6 раза до 1,2 млн тонн. "Значительно, в 7,2 раза, подскочили отгрузки кукурузы - до 90,8 тыс. тонн против 12,6 тыс. тонн, ячменя было отгружено 64,7 тыс. тонн, в первой декаде апреля прошлого сезона ячмень не экспортировался", - сказала она.

По ее словам, пшеница в первую декаду апреля поставлялась в 11 стран, год назад - в 14. "Лидеры остались прежними. Отгрузки в Египет выросли в 4,1 раза, до 172 тыс. тонн с 42 тыс. тонн годом ранее, в Турцию - в 1,6 раза, до 146,5 тыс. тонн с 90,6 тыс. тонн. Больше чем в четыре раза выросли отгрузки в Кению - 146 тыс. тонн, - сообщила эксперт. - Экспорт в Саудовскую Аравию стабилен, как и год назад, - 60,5 тыс. тонн. Аналогичная ситуация и по Танзании, куда отгружено 54,3 тыс. тонн".

При этом она отметила значительное снижение отгрузок в Израиль, оно произошло впервые с начала сезона (с 1 июля 2025 года). В первой декаде апреля экспорт упал в 2,6 раза до 22,5 тыс. тонн с 58,3 тыс. тонн годом ранее.

Как сообщила Тюрина, отгрузки кукурузы выросли за счет закупок Ираном - 64,6 тыс. тонн и Турцией - 26,3 тыс. тонн. В первой декаде апреля прошлого сезона кукуруза в эти страны не отгружалась. Аналогичная ситуация и по ячменю, основными покупателями которого стали Турция (44,3 тыс. тонн) и Иран (20,3 тыс. тонн).

По ее словам, в начале апреля зерновые и зернобобовые культуры отгружала 21 компания против 20 год назад. "Вообще можно говорить, что число зернотрейдеров достигло оптимального для рынка значения: с 1 июля 2025 года по 1 апреля 2026 года 20 компаний экспортировали 89% всего объема за этот период", - сказала она.

Тюрина также сообщила, что зерновые и зернобобовые культуры в первой декаде апреля отправлялись через 21 порт, год назад - через 10. Лидирует традиционно Новороссийск, где отгрузки практически сохранились на уровне прошлого года - 375,5 тыс. тонн. В Ростове-на-Дону незначительное падение - до 151,8 тыс. тонн. Перевалка через Азов выросла в два раза, до 158 тыс. тонн. Рейдовая перевалка упала на 28%, до 121,3 тыс. тонн, через Тамань отправлено 135,7 тыс. тонн, год назад через этот порт отгрузок не было.

Кроме того, через Усть-Лугу перевалили 102 тыс. тонн, через Высоцк - 65 тыс. тонн. Отгрузки кукурузы и ячменя в Иран шли через Астрахань.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за декаду апреля было зафиксировано снижение цен и мирового, и внутреннего рынков. Французская пшеница подешевела на $1, до $238 за тонну, американская - тоже на $1, до $257. Цены на российскую пшеницу (4 класс, FOB Новороссийск) снизились на $2, до $238 за тонну При этом она обратила внимание на ценовой паритет с европейской пшеницей. "Наверное, сейчас на спрос будет в основном влиять геополитический фактор, а не ценовое преимущество", - считает она.

Внутренние цены повысились в пределах 1%, до 12 710 рублей за тонну (4 класс). В долларовом эквиваленте за счет валютного курса цены выросли на 6,3% - до $178 за тонну.

Российский зерновой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1630 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов