Налоговая база и ЛДВ при обмене валютных бондов на рублевые будут применяться по аналогии с замещением евробондов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - База для расчета НДФЛ при обмене валютных облигаций российских организаций на рублевые будет уточнена по аналогии с замещением еврооблигаций, чтобы процедура не имела налоговых последствий для держателей-физлиц. Также при обмене они смогут сохранить права на инвестиционный налоговый вычет при долгосрочном - от трех лет - владении ценной бумагой (льгота на долгосрочное владение, ЛДВ),

Соответствующие поправки, предложенные Минфином, одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Они включены в законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" (№1110069-8), который планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 14 апреля.

Госдума в декабре прошлого года приняла закон, позволяющий российским эмитентам до конца 2026 г. разместить среди держателей своих бондов, номинированных в валютах недружественных стран, облигации в рублях, обменяв таким образом на них находящиеся в обращении валютные бонды. В том же месяце он был подписан президентом РФ и в части, касающейся облигаций, вступил в силу.

Согласно предложенным Минфином поправкам в НК, в случае обмена валютных облигаций на рублевые налоговая база по такой операции определяться не будет (изменения вносятся в статью НК РФ №214.1). При реализации (погашении) рублевых бондов, полученных налогоплательщиком в результате обмена, в качестве документально подтвержденных расходов будут признаваться расходы по приобретению замещаемых валютных облигаций, которыми налогоплательщик владел до обмена.

При этом для применения этой нормы НК валютные облигации должны быть приобретены держателем до 1 марта 2022 года либо получены в качестве замещающих облигаций в обмен на евробонды и не передаваться налогоплательщиком третьим лицам с передачей права собственности до замены на рублевые бумаги.

Также поправками предусмотрено, что сроком нахождения рублевых облигаций в собственности налогоплательщика признается срок, исчисляемый с даты приобретения им замещаемых валютных бондов до реализации рублевых, которые он получил взамен. Изменения вносятся в статью 219.1 НК РФ, которая регулирует предоставление инвестиционных налоговых вычетов при долгосрочном владении.

Для применения положения будет также действовать отсечка - 1 марта 2022 года. Держатель сможет воспользоваться льготой, если на эту дату валютные облигации, которые он затем обменял на рублевые, принадлежали ему на правах собственности и относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке.

Минфин уже дважды инициировал похожие поправки в НК - сначала для процедуры замещения корпоративных еврооблигаций, а затем - для суверенных евробондов РФ. Для корпоративных еврооблигаций была установлена та же отсечка по дате владения, что и для суверенных - воспользоваться освобождением от НДФЛ при курсовой переоценке и сохранить ЛДВ могут держатели евробондов, которые владели ими на 1 марта 2022 года и впоследствии обменяли их на замещающие облигации.

Перспективы рублификации

Один из эмитентов со значимым объемом валютных облигаций в обращении, для которого замена на рублевые бонды актуальна, - это ВТБ. Кредитная организация уже не раз заявляла, что хотела бы перевести в рубли свои субординированные валютные выпуски, в прошлом году банк дважды предлагал держателям проголосовать за перевод номинала этих бумаг в рубли с одновременным изменением ставки купона на КС плюс 5% годовых. По итогам голосований было принято решение о рублификации одного из восьми валютных субордов.

Закон о праве российских эмитентов в 2026 году обменять облигации, номинированные в "токсичных" валютах, на рублевые, создает альтернативный механизм для рублификации ранее выпущенных валютных бумаг, отмечал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в декабре, комментируя нововведение.

"Как показали результаты двух этапов голосований ВТБ в 2025 году по рублификации валютных субординированных выпусков, доля инвесторов, готовых перейти в рублевые бумаги, очень высока, но действующий законодательный механизм голосования (не менее 75% голосов "за" для принятия решения) не позволяет реализовать их спрос на рублификацию. По нашему мнению, новый закон существенно упрощает инвесторам возможность заместить валютные бумаги в 2026 году", - подчеркнул тогда он.

В конце марта Пьянов говорил журналистам, что банк ждет внесения поправок в НК РФ, которые должны решить вопросы налогообложения при замене валютных облигаций на рублевые, и затем будет готов объявить новый этап рублификации своих субордов.

"Мы ожидаем, что все законодательные инициативы превратятся в подписанные законы до конца апреля, и мы в мае объявим завершающий, финальный этап рублификации для всех желающих уже по комплексу из двух законов - который был принят в конце декабря и изменений в НК", - пояснил первый зампред ВТБ.