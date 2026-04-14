Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-феврале снизился в 5,5 раз

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-феврале 2026 года составило $1,9 млрд, что в 5,5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $10,4 млрд, следует из оценки платежного баланса на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в феврале 2026 года составил $1,6 млрд, что в 4 раза больше, чем в январе (по уточненной оценке $0,4 млрд). По сравнению с февралем 2025 года ($7,6 млрд) он уменьшился в 4,8 раза.

Как отмечает ЦБ, снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением экспорта товаров при росте импорта наряду с увеличением дефицита баланса услуг.

Профицит торгового баланса России в январе-феврале 2026 года уменьшился на 36% - до $11,8 млрд по сравнению с $18,4 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в феврале 2026 года составил $5,4 млрд, что на 17,0% меньше показателя января ($6,5 млрд) и на 51,8% меньше по сравнению с февралем 2024 года ($11,1 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-феврале 2026 года вырос до $6,0 млрд с $4,8 млрд в январе-феврале 2025 года. Как отмечает ЦБ, значимую роль сыграло повышение стоимости зарубежных туров россиян и увеличение объема оказанных нерезидентами прочих услуг, в том числе услуг строительства. Рост импорта был частично нивелирован увеличением экспорта услуг по статье "Поездки", а также экспорта прочих услуг, включая услуги строительства, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, прочие деловые услуги.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса России в январе-феврале и феврале 2026 года (в млрд долларов США):