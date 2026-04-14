Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-феврале снизился в 5,5 раз

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-феврале 2026 года составило $1,9 млрд, что в 5,5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $10,4 млрд, следует из оценки платежного баланса на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в феврале 2026 года составил $1,6 млрд, что в 4 раза больше, чем в январе (по уточненной оценке $0,4 млрд). По сравнению с февралем 2025 года ($7,6 млрд) он уменьшился в 4,8 раза.

Как отмечает ЦБ, снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением экспорта товаров при росте импорта наряду с увеличением дефицита баланса услуг.

Профицит торгового баланса России в январе-феврале 2026 года уменьшился на 36% - до $11,8 млрд по сравнению с $18,4 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в феврале 2026 года составил $5,4 млрд, что на 17,0% меньше показателя января ($6,5 млрд) и на 51,8% меньше по сравнению с февралем 2024 года ($11,1 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-феврале 2026 года вырос до $6,0 млрд с $4,8 млрд в январе-феврале 2025 года. Как отмечает ЦБ, значимую роль сыграло повышение стоимости зарубежных туров россиян и увеличение объема оказанных нерезидентами прочих услуг, в том числе услуг строительства. Рост импорта был частично нивелирован увеличением экспорта услуг по статье "Поездки", а также экспорта прочих услуг, включая услуги строительства, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, прочие деловые услуги.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса России в январе-феврале и феврале 2026 года (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-февр.Г/ГФевр.М/МГ/Г
Счет текущих операций1,9-81,7%1,6300,0%-78,9%
Торговый баланс11,8-35,9%5,4-16,9%-51,4%
Экспорт57,6-6,6%30,19,5%-5,3%
Импорт45,86,0%24,818,1%19,8%
Баланс услуг-6,025,0%-2,6-23,5%36,8%
Экспорт7,513,6%3,7-2,6%12,1%
Импорт13,517,4%6,3-12,5%21,2%
Баланс первичных и вторичных доходов-3,918,2%-1,2-55,6%-25,0%
Доходы к получению5,510,0%2,6-10,3%8,3%
Доходы к выплате9,413,3%3,8-32,1%-5,0%
Сальдо финансового счета, исключая резервные активы0,2-98,4%0,3 -95,5%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы7,5-50,0%3,4-17,1%-47,7%
Чистое принятие обязательств7,3180,8%3,1-24,4%
Изменение резервных активов-5,525,0%-2,5-16,7%66,7%
Чистые ошибки и пропуски-7,2213,0%-3,811,8%58,3%

Банк России ЦБ РФ
