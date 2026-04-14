Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-феврале снизился в 5,5 раз
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-феврале 2026 года составило $1,9 млрд, что в 5,5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $10,4 млрд, следует из оценки платежного баланса на сайте Банка России.
Профицит счета текущих операций в феврале 2026 года составил $1,6 млрд, что в 4 раза больше, чем в январе (по уточненной оценке $0,4 млрд). По сравнению с февралем 2025 года ($7,6 млрд) он уменьшился в 4,8 раза.
Как отмечает ЦБ, снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением экспорта товаров при росте импорта наряду с увеличением дефицита баланса услуг.
Профицит торгового баланса России в январе-феврале 2026 года уменьшился на 36% - до $11,8 млрд по сравнению с $18,4 млрд за аналогичный период 2025 года.
Профицит баланса внешней торговли товарами в феврале 2026 года составил $5,4 млрд, что на 17,0% меньше показателя января ($6,5 млрд) и на 51,8% меньше по сравнению с февралем 2024 года ($11,1 млрд).
Дефицит баланса услуг в январе-феврале 2026 года вырос до $6,0 млрд с $4,8 млрд в январе-феврале 2025 года. Как отмечает ЦБ, значимую роль сыграло повышение стоимости зарубежных туров россиян и увеличение объема оказанных нерезидентами прочих услуг, в том числе услуг строительства. Рост импорта был частично нивелирован увеличением экспорта услуг по статье "Поездки", а также экспорта прочих услуг, включая услуги строительства, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, прочие деловые услуги.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса России в январе-феврале и феврале 2026 года (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-февр.
|Г/Г
|Февр.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|1,9
|-81,7%
|1,6
|300,0%
|-78,9%
|Торговый баланс
|11,8
|-35,9%
|5,4
|-16,9%
|-51,4%
|Экспорт
|57,6
|-6,6%
|30,1
|9,5%
|-5,3%
|Импорт
|45,8
|6,0%
|24,8
|18,1%
|19,8%
|Баланс услуг
|-6,0
|25,0%
|-2,6
|-23,5%
|36,8%
|Экспорт
|7,5
|13,6%
|3,7
|-2,6%
|12,1%
|Импорт
|13,5
|17,4%
|6,3
|-12,5%
|21,2%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-3,9
|18,2%
|-1,2
|-55,6%
|-25,0%
|Доходы к получению
|5,5
|10,0%
|2,6
|-10,3%
|8,3%
|Доходы к выплате
|9,4
|13,3%
|3,8
|-32,1%
|-5,0%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|0,2
|-98,4%
|0,3
|-95,5%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|7,5
|-50,0%
|3,4
|-17,1%
|-47,7%
|Чистое принятие обязательств
|7,3
|180,8%
|3,1
|-24,4%
|Изменение резервных активов
|-5,5
|25,0%
|-2,5
|-16,7%
|66,7%
|Чистые ошибки и пропуски
|-7,2
|213,0%
|-3,8
|11,8%
|58,3%