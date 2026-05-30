Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке на оборудование ЗАЭС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака украинских дронов в субботу на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) стала первой целенаправленной атакой со сквозным подрывом и повреждением здания машинного зала.

"Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала 6-го энергоблока с последующей детонацией. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра", - сказал Лихачев журналистам в субботу.

Он отметил, что украинский дрон управлялся по оптоволокну.

"Дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", - отметил глава "Росатома".

Такие дроны отличаются тем, что ими управляют через тонкий оптоволоконный кабель, чтобы преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество, - это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала", - сказал он журналистам.

По словам Лихачева, подобными действиями украинская сторона переходит границы здравого смысла. "Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше - удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" - добавил глава "Росатома".