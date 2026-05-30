В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян.

"Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся в постоянной связи с нашими коллегами из России, коллегами из "Газпрома", нормально работаем. Рабочий процесс нормально продвигается", - сказал он армянскому новостному сайту news.am в субботу.

По его словам, в ведомстве получили письмо российской стороны о том, что Москва может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

"Мы получили информацию от партнеров, приняли к сведению, по необходимости с ними работаем, находимся в естественных рабочих отношениях", - сказал Худатян.

При этом он отметил, что "содержание письма не совсем такое, как представляется в прессе", хотя его содержание не раскрыл.

"В прессе эта информация представлена намного острее, считаю, что это делается также со стороны оппозиционных сил, которые считают, что таким образом они смогут обеспечить успех в выборах (парламентские выборы 7 июня - ИФ)", - отметил Худатян.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в адрес министерства территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. "Пока ответа нет", - заявил он журналистам в Астане.

"В этом письме позиция четко изложена. Мы все находимся в рамках евразийского экономического сотрудничества. Много лет эти отношения выстраивались со всеми государствами. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события. Что если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас. Я считаю, что, когда армянский народ будет принимать это решение, он должен понимать эти экономические моменты. Цель этого письма была только в этом. Потому что мы всегда к армянскому народу относимся как к братскому народу, и они заранее должны знать те последствия, которые могут произойти в этом случае", - подчеркнул Цивилев.

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, куда также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что продолжит спокойную работу с российской стороной. "Что касается вашего вопроса, то наша стратегия неизменна: с коллегами из России спокойно, без нервов, терпеливо будем работать и решим все проблемы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, что предпримет Ереван после получения письма из Москвы.