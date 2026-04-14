Adnoc может купить у Shell сеть АЗС в ЮАР за $1 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Shell Plc ведет переговоры с Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) о продаже сети АЗС в ЮАР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, переговоры находятся на продвинутой стадии, и сделка может быть объявлена уже в текущем квартале. Стоимость актива оценивается примерно в $1 млрд.

Adnoc стала главным претендентом на сеть заправок после срыва переговоров Shell с Gunvor Group, одним из крупнейших независимых нефтяных трейдеров мира.

Ожидается, что в сделку войдут примерно 600 заправочных станций, которые контролируют примерно 10% рынка в крупнейшей экономике Африки.

Gunvor Shell ЮАР Adnoc
