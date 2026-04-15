Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе, при этом Nasdaq вырос по итогам десятой сессии подряд.

Инвесторы оценивали перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, статданные и отчетности компаний.

Поддержку рынку оказали сообщения СМИ о том, что США и Иран обсуждают проведение очередного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что стороны нацелены возобновить консультации до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник дал понять, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут пройти в Пакистане в течение ближайших двух дней. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней. Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

"Акции продолжают расти во многом благодаря надеждам, связанным с Ираном. Многочисленные сообщения СМИ указывают на то, что стороны остаются на связи и продолжают переговоры", - отметил основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли. По его словам, позитивную динамику на фондовом рынке поддержали также статданные, которые оказались лучше ожиданий.

Как стало известно во вторник, цены производителей в США (индекс PPI) в марте увеличились на 4% в годовом выражении, максимально с февраля 2023 года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ждали еще более существенного подъема - на 4,6%. В помесячном выражении цены повысились на 0,5% при ожидавшемся росте на 1,1%. В феврале показатель увеличился на 0,5% месяц к месяцу и на 3,4% год к году.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стала Amazon.com Inc. (+3,8%). Компания сообщила, что покупает спутниковую Globalstar за $11,57 млрд. Как говорится в пресс-релизе Amazon, приобретение укрепит ее развивающийся спутниковый бизнес и позволит составить конкуренцию более крупному сопернику - Starlink от SpaceX. Бумаги Globalstar подскочили на 9,6%.

Акции Nvidia Corp. подорожали также на 3,8%, Nike Inc. - на 3%, Microsoft Corp. - на 2,3%, Goldman Sachs Group - на 2,1%, Walt Disney Co. - на 1,4%, International Business Machines и American Express Co. - на 1%.

Капитализация Johnson & Johnson увеличилась на 0,9%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья сообщил о повышении выручки на 10% в первом квартале, а также улучшил годовой прогноз.

Самое большое снижение в составе Dow Jones показала Chevron Corp. (-2,5%).

Бумаги других нефтяных компаний тоже подешевели на фоне падения цен на нефть, в том числе Exxon Mobil - на 2,2%, ConocoPhillips - на 3,9%, Marathon Petroleum - на 0,6%, Occidental Petroleum - на 4,6%.

Среди ведущих банков, представивших свою отчетность во вторник, Wells Fargo & Co. потерял 5,7% рыночной стоимости, оказавшись в тройке лидеров по падению котировок индекса S&P 500. Выручка Wells Fargo в январе-марте не оправдала ожиданий рынка. Стоимость акций JPMorgan Chase & Co. снизилась на 0,8%, несмотря на сильные квартальные результаты этого банка. Бумаги Citigroup Inc. подорожали на 2,6% - его чистая прибыль в минувшем квартале превзошла прогнозы аналитиков.

В среду квартальные отчеты обнародуют Bank of America Corp., акции которого завершили сессию на уровне закрытия предыдущего дня, и Morgan Stanley, прибавивший 1,2% капитализации.

Рыночная стоимость BlackRock выросла на 3%. Эта инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, нарастила чистую прибыль в первом квартале на 46%, выручку - на 27%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше оценок экспертов.

Самый сильный подъем в S&P 500 показали Robinhood Markets (+10,4%), Micron Technology (+9,2%) и Delta Air Lines (+6,9%).

Котировки United Airlines Holdings выросли на 2,1%, American Airlines Group - на 8% после сообщений СМИ о том, что главный исполнительный директор United Скотт Кирби в разговорах с высокопоставленными представителями Белого дома затрагивал тему возможного слияния с American Airlines.

CarMax Inc., занимающаяся продажей подержанных автомобилей, зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2026 фингода и сократила выручку. Акции компании упали на 15,1%.

Рыночная стоимость сети супермаркетов Albertsons уменьшилась на 3%. Она в четвертом финквартале зафиксировала чистый убыток, а ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Бумаги химкомпании Dow Inc. подешевели на 2,4% после сообщения, что ее новым CEO с 1 июля станет нынешний главный операционный директор Карен Картер.

Производитель электромобилей Lucid сократил капитализацию на 4,8% после разочаровывающей предварительной отчетности за первый квартал. Компания ожидает выручки в диапазоне $280-284 млн и операционного убытка в размере от $985 млн до $1 млрд.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,66%, до 48535,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,18% - до 6967,38 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,96% и закрылся на отметке 23639,08 пункта.

