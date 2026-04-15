Продажи водки в РФ в I квартале выросли на 2%, вина - снизились на 3%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Розничная продажа водки в январе-марте этого года составила 17,4 млн декалитров (дал), что на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажа ликеро-водочных изделий выросла на 14,8%, до 4,9 млн дал. В то же время реализация коньяка снизилась на 1,9%, до 3 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 28,7 млн дал, что на 3,3% больше прошлогоднего.

Продажа виноградных вин снизилась на 3%, до 12,6 млн дал, игристых - выросла на 4%, до 5,3 млн дал. Реализация ликерных вин упала на 7,2%, до 247,4 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 41,4%, до 467,4 тыс. дал.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в 2,4 раза, до 204,9 тыс. дал.

Всего в январе-марте было продано 47,97 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи и продаж в общепите), что на 0,2% больше, чем годом ранее.