Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новая редакция Кодекса профессиональной этики участников торгов АО "Петербургская биржа" вступает в силу с 15 апреля 2026 года. В числе изменений - возможность для биржи отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов.

Как говорится в сообщении биржи, Кодекс дополнен новым подпунктом 4.3.14, которым вводится "запрет использовать участниками торгов любое программное обеспечение (ПО), предназначенное для автоматизации взаимодействия участника торгов (автоматического или автоматизированного заполнения формы ввода заявки) с программным обеспечением, предоставляемым АО "Петербургская биржа" для установки на компьютеры участников торгов для удаленного доступа к участию в организованных торгах и используемого в том числе для подачи заявок".

В пресс-службе биржи "Интерфаксу" пояснили: "АО "Петербургская биржа проводит системную работу по усилению контроля за применением участниками торгов недобросовестных торговых практик, которая в том числе направлена на недопустимость использования стороннего программного обеспечения для подачи заявок на покупку биржевых товаров. За применение стороннего ПО могут быть применены меры воздействия, в том числе прекращение допуска к торгам".