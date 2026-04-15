Минсельхоз отметил рост товарооборота продукции АПК с Египтом в I квартале на 7%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Объем взаимной торговли продукцией АПК между Россией и Египтом в первом квартале увеличился на 7%, в том числе российский экспорт прибавил 5%, сообщил российский Минсельхоз после переговоров главы ведомства Оксаны Лут с министром снабжения и внутренней торговли Египта Шерифом Мохаммадом Фаруком.

Во встрече также принял участие исполнительный директор агентства по устойчивому развитию Египта Mostakbal Misr Баха Эль Ганнам.

Основу российских поставок традиционно формируют зерновые и масложировая продукция, из Египта импортируются преимущественно фрукты, овощи и ягоды. Значительным потенциалом обладает торговля минеральными удобрениями - в прошлом году товарооборот в этой сфере вырос в 1,7 раза.

Лут отметила заинтересованность России в поддержании высокого уровня торговых отношений между странами и выразила готовность наращивать экспорт зерновой продукции. Важным направлением работы является развитие сотрудничества с Mostakbal Misr.

Министры также обсудили возможности для реализации совместных проектов, в том числе с участием бизнеса обеих стран.