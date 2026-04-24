Рынок акций в пятницу упал до 2733п по индексу МосБиржи на негативных прогнозах ЦБ по ДКП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП, а также на фоне просевшей нефти (июньский фьючерс на Brent опустился к $104 за баррель) в ожидании прояснения перспектив переговоров США и Ирана и вероятности урегулирования конфликта. Индекс МосБиржи откатился до 2733 пунктов, растеряв большую часть недельного роста.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,0 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1139,93 пункта (-2,3%). Лидировали в снижении акции "АЛРОСА" (-4,2%), "ММК" (-4%), "Озон" (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 апреля, составил 75,5273 руб. (+69,24 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-1% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 0,5262 рубля.

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

 Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1899 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов