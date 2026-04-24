Рынок акций в пятницу упал до 2733п по индексу МосБиржи на негативных прогнозах ЦБ по ДКП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора по дальнейшей ДКП, а также на фоне просевшей нефти (июньский фьючерс на Brent опустился к $104 за баррель) в ожидании прояснения перспектив переговоров США и Ирана и вероятности урегулирования конфликта. Индекс МосБиржи откатился до 2733 пунктов, растеряв большую часть недельного роста.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,0 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1139,93 пункта (-2,3%). Лидировали в снижении акции "АЛРОСА" (-4,2%), "ММК" (-4%), "Озон" (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 апреля, составил 75,5273 руб. (+69,24 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-1% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 0,5262 рубля.

