Зампред ЦБ заявил, что дезинфляционное влияние блокады Ормуза для РФ почти исчерпано

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Дезинфляционное влияние по большей части уже в полной мере отразилось, тогда как потенциальное проинфляционное влияние продолжает накапливаться, по мере того как ситуация остается в нынешнем состоянии. Поэтому чем дольше будет сохраняться перекрытие Ормузского пролива, тем сильнее баланс факторов будет смещаться в сторону проинфляционного воздействия. И мы обязаны принимать это во внимание при оценке баланса рисков", - сообщил Заботкин в интервью газете "Ведомости".

Он добавил, что влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику и инфляцию в России можно рассматривать через призму двух факторов.

"Первый связан с ростом мировых цен на нефть, газ и другие товары российского экспорта. Это выступает дезинфляционным фактором, поскольку влияет на экономику через увеличение экспортной выручки и укрепление обменного курса", - пояснил зампред ЦБ.

При этом одновременно действует и другой механизм. "Чем дольше сохраняются перебои с поставками по Ормузскому проливу, тем сильнее становится их кумулятивный эффект для мировой экономики: растут цены не только на сырье, но и на все те товары, которые производятся из этих недополученных ресурсов. Этот фактор оказывает проинфляционное воздействие как на мировую экономику в целом, так и на Россию", - отметил Заботкин.