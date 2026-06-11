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Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ

Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ
Дмитрий Песков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в российском банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определённые трудности, определённые тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью и и торможением, всё-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора: об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией, предпринимает необходимые меры по поддержанию этой стабильности банковского сектора", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал информацию, что своим новым пакетом санкций ЕС планирует спровоцировать банковский кризис в РФ. Пескова спросили, что в Кремле думают об этом и как оценивают состояние российской банковской системы.

"Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это - не новые явления: вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешают банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надёжности. Что касается внешнеторговых операций, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг", - сказал Песков.


Дмитрий Песков ЕС
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