ЕЦБ ожидаемо повысил ключевые процентные ставки впервые почти за три года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил на 25 базисных пунктов все три основные процентные ставки по итогам июньского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка по маржинальным кредитам - 2,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. ЕЦБ повысил ставки впервые с сентября 2023 года.

"Война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление, и решение повысить ставки полностью вписывается в различные сценарии того, как этот шок будет развиваться и влиять на среднесрочные прогнозы для еврозоны", - говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ отметил, что неопределенность для макроэкономических прогнозов по-прежнему высока, и указал на наличие повышательных рисков для инфляции и понижательных - для темпов экономического роста.

"Итоговые последствия войны для инфляции и экономического роста в среднесрочной перспективе будут зависеть от интенсивности и продолжительности шока на рынке энергоносителей, а также от масштабов косвенных и вторичных эффектов", - говорится в пресс-релизе.

Совет управляющих ЕЦБ отмечает, что находится в хорошей ситуации, чтобы пройти через период неопределенности. Руководство регулятора будет внимательно следить за ситуацией и принимать решения по денежно-кредитной политике на каждом конкретном заседании, основываясь на поступающих данных.

Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении. Для этого руководство ЕЦБ готово скорректировать все имеющиеся у него инструменты.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках двух программ выкупа активов (PEPP и APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления, говорится в пресс-релизе.

Курс евро в паре с долларом США по данным на 15:30 по московскому времени в четверг опускается на 0,1% и составляет $1,1528.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет около 0,9%.