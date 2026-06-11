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Volkswagen к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек

Volkswagen к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Германский автогигант Volkswagen AG к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек, говорится в опубликованном на сайте компании тексте выступления ее главы Оливера Блюме на предстоящем 18 июня годовом собрании акционеров.

По его словам, масштабное сокращение персонала и расходов в стране идет по плану. "В 2025 году мы уже снизили производственные затраты на германских площадках Volkswagen более чем на 20%", - отмечается в тексте.

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К 2030 году компания обещает сократить более 28 тыс. рабочих мест в ФРГ, а с учетом входящих в группу Audi, Porsche и софтверной CARIAD - около 50 тыс.

Также к 2030 году группа Volkswagen планирует уменьшить годовые расходы на 6 млрд евро. К настоящему времени за счет коллективных соглашений и мер по сокращению штата удалось добиться устойчивой экономии в районе 1 млрд евро, отмечает Блюме.

VW считает реалистичным выпускать по 9 млн автомобилей в год вместо планировавшихся до пандемии 12 млн, и именно столько в среднем производилось за последние пять лет. Концерн хочет привести свою производственную базу в соответствие с этим уровнем и за последние два года уже сократил мощности в Европе и Китае на 2 млн машин в год. Кроме того, инициировано сокращение в КНР еще на 500 тыс. в год. "И следующие шаги в Европе и Германии будут в похожем масштабе", - заявляет CEO.

Вместе с тем он сообщает о планах до конца следующего года вывести на китайский рынок около 30 новых моделей. В том числе до конца текущего года будут выпущены первые самоуправляемые модели, но они будут требовать контроля со стороны водителя. Не позднее 2027 года системы помощи водителю планируется вывести еще на уровень выше - Блюме называет этот уровень высокоавтоматизированным вождением в отдельных сценариях использования.

И наконец, он декларирует цель довести операционную рентабельность к 2030 году до 8-10%.

Акции VW дешевеют на 1,4% на торгах в четверг.

Volkswagen ФРГ Германия
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