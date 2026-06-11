Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением, участники рынка оценивали данные о майской инфляции в Соединенных Штатах и геополитические новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,8% месяцем ранее и оказалась максимальной с апреля 2023 года.

Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 43%, двух - в 21%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 32%.

"Инфляция в целом оказалась на уровне прогнозов, но показатель все еще движется в неправильном направлении, - сказал старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. - Общий консенсус говорит о том, что на следующем заседании ФРС оставит ставку на прежнем уровне".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса, Тегерану придется столкнуться с последствиями таких действий. Президент сообщил, что США позже нанесут новые удары по иранской территории.

"У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Кроме того, инвесторы следили за корпоративными новостями.

Акции Super Micro Computer упали на 28% после того, как производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных анонсировал размещение акций на сумму до $7 млрд.

Цена бумаг Nike Inc. опустилась на 1,6% после того, как аналитики RBC ухудшили рекомендацию для них до "на уровне сектора" с "выше рынка".

Капитализация Starbucks повысилась на 1,4%. Американская сеть кофеен рассматривает различные варианты развития своего бизнеса в Японии, включая возможность продажи или IPO, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам некоторых источников, продажа японского бизнеса может принести 400-500 млрд иен ($2,5-3,1 млрд).

Рыночная стоимость Cracker Barrel подскочила на 22,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной отчетности. В частности, чистая прибыль компании в минувшем квартале составила 29 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали убытка в размере 48 центов на бумагу. Также компания улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,87% и составил 49918,78 пункта. Самое резкое снижение в составе индекса продемонстрировали акции Caterpillar Inc. (-6,4%), Honeywell International Inc. (-4,6%) и Nvidia Corp. (-3,7%).

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,62% - до 7266,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,98% и завершил торги на уровне 25169,5 пункта.