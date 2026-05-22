Поиск

Алекперов считает, что на проблеме Ормуза нельзя строить стратегию нефтегазовой отрасли

Блокировку пролива он назвал краткосрочной

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Стратегию развития нефтегазовой отрасли необходимо строить на реальных ценах на нефть, а не на тех, которые возникли из-за ситуации в Ормузском проливе, сказал ИС "Вести" основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы считаем, что сегодня иранская проблема - это проблема локальная, но которая влияет на глобальный рынок, - сказал он. - Эта проблема сегодня может очень быстро рассосаться. На ней строить свою стратегию нельзя. Стратегию надо строить на реальных ценах и на реальной экономике.

"Ситуация в Ормузском проливе - это не проблема, это дополнительный доход бюджета, компаний, но мы должны понимать, что он очень краткосрочный, - подчеркнул Алекперов. - Конкуренция на глобальном рынке никуда не ушла, она сохраняется и будет только усиливаться, потому что наш продукт востребован сегодня всем сообществом".

Алекперов также считает, что нефтегазовая отрасль России сейчас конкурентоспособна, "она выдержала все этапы своего развития за эти более чем 30 лет". По его словам, она не только смогла сохраниться, но и разрабатывает и внедряет новые технологии. "Сегодня 96% нашего оборудования российского производства, это говорит о силе отрасли. Отрасль подготовилась к сложному периоду, и она спокойно его преодолевает", - сказал Алекперов.

Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ Ормузский пролив Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

ЦБ повысил прогноз по прибыли банков РФ на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей

ФАС призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию

SpaceX подала заявку на IPO, которое может сделать Маска первым в мире триллионером

 SpaceX подала заявку на IPO, которое может сделать Маска первым в мире триллионером

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2280 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов