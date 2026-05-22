Алекперов считает, что на проблеме Ормуза нельзя строить стратегию нефтегазовой отрасли

Блокировку пролива он назвал краткосрочной

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Стратегию развития нефтегазовой отрасли необходимо строить на реальных ценах на нефть, а не на тех, которые возникли из-за ситуации в Ормузском проливе, сказал ИС "Вести" основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы считаем, что сегодня иранская проблема - это проблема локальная, но которая влияет на глобальный рынок, - сказал он. - Эта проблема сегодня может очень быстро рассосаться. На ней строить свою стратегию нельзя. Стратегию надо строить на реальных ценах и на реальной экономике.

"Ситуация в Ормузском проливе - это не проблема, это дополнительный доход бюджета, компаний, но мы должны понимать, что он очень краткосрочный, - подчеркнул Алекперов. - Конкуренция на глобальном рынке никуда не ушла, она сохраняется и будет только усиливаться, потому что наш продукт востребован сегодня всем сообществом".

Алекперов также считает, что нефтегазовая отрасль России сейчас конкурентоспособна, "она выдержала все этапы своего развития за эти более чем 30 лет". По его словам, она не только смогла сохраниться, но и разрабатывает и внедряет новые технологии. "Сегодня 96% нашего оборудования российского производства, это говорит о силе отрасли. Отрасль подготовилась к сложному периоду, и она спокойно его преодолевает", - сказал Алекперов.