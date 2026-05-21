Япония в апреле снизила импорт нефти до исторического минимума

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Импорт нефти Японией в апреле на фоне блокады Ормузского пролива рухнул до 4,48 млн тонн (или 1,1 млн б/с), говорится в сообщении министерства финансов страны.

По данным Kyodo News, это исторический минимум с 1979 года, когда берет начало ведение соответствующей внешнеторговой статистики.

Относительно аналогичного месяца прошлого года импорт нефти снизился почти в 2,8 раза, марта-2026 - в 2,5 раза.

Нефтяной импорт Японии на 90% состоит из поставок с Ближнего Востока. На фоне блокировки Ормузского пролива из этого региона в апреле пришло всего 3,843 млн тонн (или около 935 тыс. б/с). Это втрое меньше, чем годом ранее.

Меньшую долю в энергобалансе страны занимают поставки нефти из Соединенных Штатов. Оперативно нарастить их в прошлом месяце для компенсации дефицита Японии не удалось, они составили 457 тыс. тонн. Тем не менее, это более чем на треть больше, чем годом ранее.

На фоне мирового энергокризиса Япония одной из первых объявила о высвобождении части своих запасов. Страна обязалась дополнительно поставить на рынок с 16 марта около 80 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (около 11 млн тонн).