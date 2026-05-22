Набсовет ВТБ 26 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2025 год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ, на котором будет рассмотрены рекомендации по выплате дивидендов за 2025 год, состоится 26 мая, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

"Во вторник, 26 мая", - сказал он, не уточнив, какой размер дивидендов от чистой прибыли будет рекомендовать менеджмент банка.

Костин ранее говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Банк планировал завершить дискуссии с акционером и ЦБ вокруг распределения прибыли до 15 апреля, однако обсуждение затянулось, и по состоянию на конец апреля рекомендации не было.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Менеджмент ВТБ заявлял, что сохраняет приверженность предыдущим обещаниям выплачивать акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, в том числе по итогам 2025 года, в котором банк заработал 502,1 млрд рублей.



