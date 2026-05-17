ВТБ еще не определился с размером дивидендов за 2025 год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВТБ пока не определился с размером дивидендных выплат по итогам 2025 года, дискуссии с ЦБ продолжаются, наблюдательный совет вынесет рекомендации до конца мая, заявил начальник управления по работе с инвесторами банка - вице-президент Леонид Вакеев на мероприятии по случаю Дня инвестора ВТБ.

"Обсуждения с Центральным банком непростые, они, действительно, затянулись больше, чем мы, может быть, рассчитывали изначально. Поэтому пока у нас нет окончательного решения, набсовет должен вынести рекомендации до конца мая, как мы ожидаем, по размеру дивидендов", - сказал он.

Вакеев добавил: "Мы обсуждаем с Банком России довольно интенсивно сейчас все параметры нашего плана по капиталу, какие-то долгосрочные планы, это, действительно, очень детальные обсуждения. Но мы исходим из того, что намерения ВТБ как эмитента, намерения менеджмента - обеспечить привлекательный уровень дивидендной доходности для акционеров на уровне, близком к лидирующим доходностям по дивидендам на российском рынке".

"Поэтому осталось немного подождать, и я надеюсь, что уже довольно скоро будет объявление", - сказал он.

Отвечая на вопрос, в чем сложность принятия решения по уровню выплат за прошлый год, Вакеев указал на сложность модели капитала в условиях действующего регулирования.

"Это динамичная модель, которая должна учитывать и то, что мы сейчас находимся на середине пути с точки зрения возврата всех Базельских надбавок. Это долгосрочная модель, потому что когда принимается решение о выплате дивидендов, учитывается не только то, каким будет капитал на следующий день после осуществления выплат, но и то, а какой прогноз по капиталу как минимум на ближайший год и дальше. Это сложная дискуссия, сложная модель по капиталу, поэтому, действительно, много времени эти обсуждения с Банком России занимают. Больше, наверное, чем мы изначально рассчитывали, времени нам понадобилось на то, чтобы фанализировать этот процесс", - сказал он.