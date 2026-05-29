"Фикс Прайс" запускает второй раунд buyback, выкупит до 1% УК

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Фикс Прайс" объявило о втором этапе программы выпуска акций через операционную "дочку" ООО "Бэст Прайс", говорится в сообщении компании.

Объем выкупа - до 1 млрд акций, или не более 1% УК ПАО. Программа buyback стартует 1 июня и будет действовать до 12 месяцев.

"Приобретенные ценные бумаги могут быть использованы покупателем, среди прочего, для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации (от англ. long-term incentive programme - LTIP) или других мотивационных механизмов", - говорится в сообщении.

Ранее "Фикс Прайс" также запускала buyback для программы мотивации сотрудников. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% УК.