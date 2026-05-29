Российско-китайский индустриальный парк "Восточный мост" появится в Хабаровске

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайский индустриальный парк "Восточный мост" будет построен в северной части Хабаровска к 2029 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По решению губернатора Дмитрия Демешина объект уже получил статус "масштабного инвестиционного проекта", что дало возможность выдать инвестору без проведения торгов земельный участок 18,6 га для будущего строительства. Сама площадка будет называться "Восточный мост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для резидентов здесь подготовят пять производственных зданий площадью 1500 кв. м, а также участки, где компании смогут возвести цеха под свои задачи. Кроме того, парк обеспечат всей необходимой инфраструктурой: электричество, вода, тепло, газ и подъездные пути. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) уже проводит работу по распространению на парк нового преференциального режима международной территории опережающего развития.

Инициатором и куратором проекта выступает АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" (АПИРИ).

"Разработан мастер-план и создана управляющая компания ООО "УК "Восточный мост", которая станет совместным предприятием с инвесторами из Китая. Параллельно идет работа по привлечению средств на строительство. Документы направлены в Минэкономразвития России на получение федеральной субсидии в 600 млн рублей, которые пойдут на возведение парка и подключение его к сетям", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора АПИРИ Владимира Комкова.

Помимо бюджетных средств проект получит частные инвестиции из Китая в сумме 360 млн рублей. Иностранный партнер в ближайшее время планирует начать проектно-изыскательские работы. Из 12 уже заявленных резидентов будущего индустриального парка шесть являются китайскими предприятиями. Общая сумма подписанных соглашений на данный момент составляет $46,2 млн.

"Это станет первым примером прямого сотрудничества региональных властей и крупных инвесторов из Китая по созданию совместной инфраструктуры индустриальных парков в РФ", - отметил советник директора АПИРИ по международному сотрудничеству Максим Казаков.

Пресс-служба напоминает, что в рамках ВЭФ и первого Российско-китайского форума в Хабаровске, который прошел в 2025 году, был подписан ряд соглашений с Китайской ассоциацией малых и средних предприятий о сотрудничестве по созданию совместных индустриальных парков.

Позже на X Российско-китайском ЭКСПО в Харбине АПИРИ заключило договоры с народным правительством района Ляочжун и департаментом коммерции провинции Шаньдун. Эти соглашения предполагают прямые связи между хабаровским парком "Восточный мост" и индустриальным парком в городе Шэньян, а также продвижение инвестиционных проектов Хабаровского края на международной арене.