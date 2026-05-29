Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии торгов снизились на 0,6%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" сохранил нисходящий импульс предыдущего дня из-за сокращения позиций игроками на фоне геополитической напряженности, дешевеющих металлов и нефти (июльский фьючерс на Brent просел ниже $92,5 за баррель) в ожидании мирного соглашения США и Ирана.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2567,06 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 1133,02 пункта. Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "ММК" (-2,7%), "АЛРОСА" (-1,9%), ВТБ (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 мая, составляет 71,3715 рубля (+47,03 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "ВК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Т-Технологии" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 27 июня истекающую 30 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Подорожали акции "Полюса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Европа не может выступать посредником в процессе урегулирования ситуации на Украине, так как воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", - сказал Песков журналистам. И добавил: "Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак".

Президент США Дональд Трамп заявил, что невозможность заключить выгодную для Вашингтона сделку с Тегераном может спровоцировать начало военных действий. "В конечном счете сделка, которая не принесет нам ничего хорошего, - это предел. Я обдумываю это, и мы посмотрим", - сказал он Fox News.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, техническая картина по индексу МосБиржи остается "медвежьей".

Индекс МосБиржи на неделе пробил мощную поддержку 2600 пунктов, затем протестировал ее снизу вверх и теперь должен возобновить снижение с целью в районе 2450-2500 пунктов. К распродажам толкает дешевеющая нефть на ожиданиях скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном. По нефти картина также негативная - котировки Brent вышли вниз из краткосрочного боковика вокруг отметки $95 за баррель. Впрочем, сильного снижения цен на углеводороды не ожидается. Пройдет несколько месяцев после открытия Ормузского пролива, прежде чем мировая логистика восстановится, но это несет для российской нефтянки риски усиления западных санкций, полагает Зацепин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, распродажам на рынке акций РФ способствует отсутствие новостей по урегулированию российско-украинского конфликта и сохраняющаяся геополитическая неопределенность, невзирая на объявленные соглашения между США и Ираном и их переговоры.

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане. Инвесторы ожидают позитивных новостей в рамках энергетического международного сотрудничества. Цены на нефть все еще находятся на высоком уровне, но этот фактор уже не оказывает большой поддержки отечественным акциям.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи третий день удерживается вблизи уровня поддержки Фибоначчи 2572,3 пункта, что указывает на слабость покупателей. Ближайшие дни во многом определят дальнейшее направление движения индекса. При закреплении выше 2600 пунктов ожидается ускорение роста к уровню 2645 пунктов, тогда как при пробое текущей поддержки вниз откроется нисходящее движение к 2500 пунктам, считает Вершинин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также полагает, что главный негатив для рынка акций РФ идет от снижения стоимости нефти и слабости отдельных бумаг девелоперов, металлургов и электросетей.

Рынок нефти снимает часть премии риска после сообщений о возможной сделке США и Ирана по Ормузу, но окончательного решения все равно еще пока нет, что оставляет фактор неопределенности. Визит президента Путина в Казахстан важен для тематики нефти, газа, АЭС, логистики и расчетов внутри ЕАЭС. Для российского рынка акций это скорее общий фон, а не сильный повод для переоценки без новых конкретных соглашений по публичным компаниям. В течение дня движение индекса МосБиржи ожидается в диапазоне 2550-2650 пунктов, нефти Brent - в рамках $91-94 за баррель, считает Чернов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,9% и обновили максимумы, участники рынка оценивали новости с Ближнего Востока, статданные и корпоративные отчетности.

Доходы населения США в апреле выросли незначительно, менее чем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%. Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,5%, на уровне прогнозов.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индикатор PCE Core) в апреле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 3,3% в годовом выражении. В марте индикатор вырос на 0,3% и 3,2% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 2%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста розничных продаж в Японии в апреле до 2,1% в годовом выражении (+1,4% в марте) - максимума с апреля 2025 года.

Промпроизводство в Японии в апреле увеличилось на 2,3% в годовом выражении и на на 0,8% относительно предыдущего месяца, причем рост в помесячном выражении отмечен впервые с января.

Безработица в Японии в прошлом месяце снизилась до 2,5% - минимума с июля 2025 года.

ВВП Франции в первом квартале уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось, что ВВП не изменился к предыдущему кварталу. Эксперты в среднем ожидали подтверждения предварительной оценки, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5% до $92,41 за баррель (-0,6% в четверг), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,7% до $87,44 за баррель (+0,2% накануне). Срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы дешевеют на 0,8% до $91,95 за баррель.

Axios написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, документ ожидает согласования американским президентом Трампом.

По данным Axios, в рамках меморандума судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным на протяжении 60 дней. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам.

По словам Вэнса, сейчас стороны обсуждают "языковые моменты". "Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов", - отметил он.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.