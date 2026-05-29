"РусГидро" увеличило прибыль по МСФО в I квартале почти вдвое, до 37,2 млрд руб.

Финдолг вырос на 38%, до 834 млрд руб.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в январе-марте этого года выросла до 37,24 млрд руб. после 18,94 млрд руб. в аналогичный период 2025 года, говорится в отчете компании.

Таким образом, показатель вырос почти вдвое.

EBITDA увеличилась с 52,84 млрд руб. до 79,13 млрд руб.

При этом финансовый долг группы вырос на 38%, до 834,1 млрд руб., в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы, отмечается в сообщении "РусГидро". Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,13х, сообщила компания.

Выручка с учетом госсубсидий выросла на 19,1%, до 231,1 млрд рублей. Операционные расходы без учета убытков от обесценения составили 164,26 млрд руб. против 150,95 млрд руб. годом ранее.

"Положительная динамика выручки связана преимущественно с увеличением объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности, в том числе за счет ввода новых объектов на условиях ДПМ ВИЭ", - поясняют в "РусГидро". В целом в компании отмечают, что "позитивный эффект на финансовый результат оказало в том числе сокращение процентных расходов вследствие снижения ключевой ставки Банка России".

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец квартала составлял 63,56 млрд руб. против 72,84 млрд руб. годом ранее.

Как сообщается в отчетности, объем финансирования предстоящих капзатрат на 2026-2030 гг. составляет 960,59 млрд руб. Из них на 2026 год приходятся 329,45 млрд руб., на 2027 год - 285,5 млрд руб., на 2028 год - 159,18 млрд руб., на 2029 год - 96,53 млрд руб., на 2030 год - 89,93 млрд руб.

Как сообщалось, ПАО "РусГидро" в I квартале 2026 г. увеличило производство электроэнергии на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 млрд кВт.ч (с учетом Богучанской ГЭС - находится в СП с "РусАлом"). Выработка ГЭС и ГАЭС составила 26,6 млрд кВт.ч (+8,5%), производство ТЭС выросло на 1,9%, до 9,3 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии снизился на 1,5%, до 12,2 млн Гкал.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.