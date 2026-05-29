Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал дивиденды за 2025 г. в 5,29 руб./акция

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию, сообщила компания.

Всего на дивиденды будет направлен 21 млрд руб., что составляет 100% от прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.

Дивполитика "Аэрофлота" предполагает выплату в размере 50% от годовой скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом по российскому законодательству размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ с учетом незначительных отчислений для увеличения резервного фонда.

На дивиденды за 2024 год компания направила по 5,27 руб. на акцию, общие выплаты составили 20,952 млрд руб. - это около 95% от чистой прибыли по РСБУ. До этого в последний раз дивиденды выплачивались "Аэрофлотом" в 2019 году.

Как сообщалось, годовое собрание акционеров назначено на 29 июня, впервые с 2019 года оно пройдет в форме очного присутствия, совмещенного с заочным голосованием.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.