Поиск

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал дивиденды за 2025 г. в 5,29 руб./акция

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию, сообщила компания.

Всего на дивиденды будет направлен 21 млрд руб., что составляет 100% от прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.

Дивполитика "Аэрофлота" предполагает выплату в размере 50% от годовой скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом по российскому законодательству размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ с учетом незначительных отчислений для увеличения резервного фонда.

На дивиденды за 2024 год компания направила по 5,27 руб. на акцию, общие выплаты составили 20,952 млрд руб. - это около 95% от чистой прибыли по РСБУ. До этого в последний раз дивиденды выплачивались "Аэрофлотом" в 2019 году.

Как сообщалось, годовое собрание акционеров назначено на 29 июня, впервые с 2019 года оно пройдет в форме очного присутствия, совмещенного с заочным голосованием.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

 Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

 Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

 "Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9631 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов